Basketbol U 18 Kadın, ttec U 14 Kızlar Ligi ve U 14 Erkek Liglerine devam edildi.
U 18’de Gönyeli KoopBank galip
U 18 Kadınlar Liginde oynanan maçta Gönyeli KoopBank, Base Basketbolu 70-28 mağlup etti.
Levent Kolej Spor Salonunda oynan karşılaşmada Gönyeli KoopBank baştan sona üstün oynayarak maçı 70-28 kazandı.
Maçta Gönyeli KoopBank adına Gülşen 26 sayı 28 verimlilikle maçın etkili ismi oldu.
U 14 kızlarda YDÜ farklı kazandı
ttec U 14 Kızlar Ligi A Grubu mücadelesinde Yakın Doğu Üniversitesi kendi salonunda konul ettiği Base Basketbol karşısında 42-22 kazanırken ev sahibi ekipte Su 12 sayıyla maçın oyuncusu oldu.
U 14 erkeklerde YDÜ ‘A’
ttec U 14 Erkekler Ligi A Grubu maçında Yakın Doğu Üniversitesi ‘A’ takımı Kıvılcım karşısında 72-11 kazandı.
Maçta öne çıkan isim ise YDÜ ‘A’ takımında 11 sayı 25 verimlilikle Deniz oldu.