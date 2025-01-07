Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen ttec U 14 Kızlar Ligine iki karşılaşma ile devam edildi. Atatürk Spor Salonu’nda A Grubu maçında 4.maçında Gönyeli KoopBank, Alsancak karşısında 45-28 kazanarak yenilgisiz liderliğini sürdürdü. Maçta KoopBank oyuncusu Sahil 9 sayı, 7 ribaund ve 28 verimlikle dikkat çekti. B Grubu’nda Fast Break, Kıvılcım karşısında 44-31 galip gelerek üçüncü maçında ilk galibiyetini almayı başardı. Maçta Fast Break’ten Lavin 25 sayı 18 ribaund ile hem double double yaptı hem de ikinci 17 verimlikle öne çıktı.