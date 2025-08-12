Herkes İçin Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Ferdi Erkek Bocce Şampiyonası tamamlandı.

16 elit sporcunun yarıştığı ve 3 gün süren şampiyonanın ilk gününde grup maçları, ikinci gününde eleme maçları ve son gün ise final maçları oynandı.

İlk günün ardından Yenal, Avşın, Ateş, Halit, Mustafa ve Recep eleme maçlarına geçmeye hak kazandı.

Kalitenin en üst seviyeye çıktığı maçlarda Ateş, Yenal, Recep ve Halit ilk 4’e kaldıktan sonra maçlarını kazanan Recep ve Halit finalde kozlarını paylaştı. Finalin her iki ayağını da kusursuz oynayan Yakın Doğu sporcusu Halit Çağman, yıllar sonra gelen ilk ferdi bocce şampiyonluğu sonrası göz yaşlarını tutamadı. K. Kaymaklı sporcusu Recep Ruh turnuvayı ikinci sırada tamamlarken, Gönyeli sporcusu Yenal da kürsüde üçüncü sırada yer aldı.