Gönyeli- Alayköy Belediyesi sınırları içinde bulunan Gönyeli Tenis Kulübü’ne ait açık kortları dört mevsim tenisçilere hizmet verebilmesi adına başlatılan çelik yapı projesi hızla devam ediyor.

Uluslararası standartlardaki çelik yapı projesi ile ilgili Gönyeli-Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu şu paylaşımı yaptı:

“GÖNYELİ TENİS KULÜBÜ KORTLARINDA YOĞUN ÇALIŞMA SÜRÜYOR!

Gönyeli Tenis Kulübü’ne ait açık kortları dört mevsim tenisçilerimize hizmet verebilmesi adına hayata geçireceğimiz Uluslararası standartlardaki çelik yapı projemizde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Gönyeli-Alayköy Belediyesi olarak, spor, sporcuya ve altyapıya yatırımlarımızı sürdürüyor; bundan sonra da sürmeye devam edeceğiz. Tenis kortları projemizi de son sürat devam ettirerek kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz.”