Gönyeli Stadı’nda yeni sezon öncesinde soyunma odaları ile ilgili olarak çalışma yapılıyor.

Ev sahibi ve misafir takımın birlikte kullandığı soyunma odaları birleştirilerek misafir takımın kullanımına sunulacak. Uzun süredir atıl durumda bulunan tribünlerin arkasındaki soyunma odası düzenlenmeye başlandı. Seyirci tuvaletlerinin de yenilenme işlemi sürüyor.

Gönyeli Alayköy Belediyesi’nin desteği ile yapılan çalışmalarla ilgili olarak Başkan Hüseyin Amcaoğlu şu açıklamayı yaptı:

“Yeni sezon öncesinde Gönyeli Stadı’nda çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Yıllardır ihtiyaca cevap vermeyen soyunma odalarıyla ilgili düzenlemeler için harekete geçtik.

Ev sahibi ve misafir takımların birlikte kullandığı odalar birleştirilerek yalnızca misafir takımın kullanımına sunulacak. Ev sahibi takım için ise uzun süredir atıl durumda bulunan tribünlerin arkasındaki soyunma odası düzenlenmeye başladı. Ayrıca mevcut seyirci tuvaletlerinin yenilenmesi sürerken, sporcularımızın sağlığı için önemli bir ihtiyaç olan buz havuzu da aktif hale getiriliyor.

Spor tesislerine yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek.”