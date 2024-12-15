Stat: Gönyeli Stadı

Hakemler: Mustafa Öztugay, Cenk A. Özfuttu, Yalçın Kabacıklı

Gönyeli: Remzi Rıylı, Azat, Bayram (Ahmet Eser), Hasan, Ahmet Can Temel (Arseven), Mahmut İneci, Elvis Nyarko(Yusuf), Berkem (Kahraman), İbrahim Çıdamlı(İbrahim Kaba), Ladji Malle, Souleymane Doukara

Karşıyaka: Eren Can Caner, Eyyüp, Ceylan(Tahir), Bahadır, Furkan (Lawrence), Muhammed (Rıfat), Tacettin(Uvanç), James Arong, Lungelo Mishali, Mahfou Kande, Muhammet E. Işık (Can Zafer),

Goller: Dk.31 Elvis Nyarko, Dk.48, 85 ve 90 (P) Souleymane Doukara, Dk.54 ve 74 Ladji Malle (Gönyeli) – Dk.86 Lungelo Mishali (Karşıyaka)

AKSA Süper Lig’in 13’üncü haftasında Gönyeli ile Karşıyaka karşılaştı.

Gönyeli Stadı’nda yer alan mücadeleyi 6-1’lik farklı skorla kazanan Gönyeli, üç maçlık galibiyet serisi yakalayarak çıkışını sürdürdü. Karşıyaka, Bahadır Göçben’in 27’nci dakikada kırmızı kart görmesinden dolayı müsabakayı uzun süre 10 kişi oynadı.

Gönyeli’nin mücadeledeki golleri 31’inci dakikada Elvis Nyarko, 48, 85 ve 90’da penaltıdan Souleymane Doukara ile 54 ve 74’üncü dakikalarda Ladji Malle’den geldi. Karşıyaka’nın tek sayısını 86’ncı dakikada Lungelo Mishali kaydetti.

Bu sonucun ardından Gönyeli 13 puana yükselirken, Karşıyaka 7 puanda kaldı.

Ligde gelecek hafta Gönyeli, Tremeşeli Holding Dumlupınar’a konuk olacak. Karşıyaka ise Miracle Değirmenlik’i ağırlayacak.

(Foto: Gökhan Kuzu)