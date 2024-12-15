Stad: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı

Hakemler: Emre Öztaşlı, Emre Çevikdal, Serdar Gürpınar

DTB: Dursun Cem, Selim, Tunahan, Doğukan, Arda Eren (Kaan), Rifat (Salih Güvensoy (Ufuk)), Emin (Kenan Oshan), Ali, Gime Toure, Billy Michael, Emre

TH Dumlupınar: Alihan, Olcay, Adjessa, Orhan, Osman (Yunus), Berk Büyükkal, Mert Güçlücan (Arda), Mehmet Altın (Berk Güçlücan), Hikmet, Doğukan, Godwin İme Joseph

Goller: 86. Dk. Kenan Oshan (DTB), 64. Dk. ve 89. Dk. Mert Güçlücan, 90. Dk. Hikmet

Aksa Süper Ligi’nde zirve mücadelesi veren Doğan Türk Birliği Tremeşeli Holding Dumlupınar’ı konuk etti.

Cihangir’in mağlup olmasının ardından liderlik şansı bulunan Doğan Türk Birliği bu şansını kullanamadı ve Tremeşeli Holding Dumlupınar maçtan 3-1 galip ayrılarak haftayı 3 puanla kapatan taraf oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanırken iki takım da ilk yarıda gol atamadı.

64. dakikada gelişen Tremeşeli Holding Dumlupınar atağında Mert Güçlücan’ın vuruşunda top filelere gitti ve skor 1-0 oldu.

86. dakikada Doğan Türk Birliği adına beraberlik golü Kenan Oshan’dan geldi ve skora eşitlik geldi. 1-1

89. dakikada Tremeşeli Holding Dumlupınar atağında Mert Güçlücan ceza sahası içinde kafayla topu filelere göndererek skoru 2-1 yaptı.

Maçın son dakikalarında Hikmet ceza sahası içindeki pozisyonda kafayla topu filelere gönderince Tremeşeli Holding Dumlupınar deplasmanda farkı ikiye çıkardı ve skor 3-1 oldu.

Maçın geri kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Tremeşeli Holding Dumlupınar Doğan Türk Birliği’ni 3-1 yenerek haftayı 3 puanla kapadı.

(Foto: Özgür Göksel)