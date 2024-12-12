Gönyeli'de yıllarca futbol oynayan, kaptanlığını yapan ve adını ülke futbolunun efsaneleri arasına altın harflerle yazdıran, Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Gönyeli Futbol Akademi Merkezi Projesinin ikinci etabının planladıkları şekilde ilerlediğini söyledi.

Projenin ilk etabında sentetik çim sahanın tamamlandığını ve sporcuların kullanımında olduğunu anımsatan Amcaoğlu, ikinci etapta ise tribün yapımı ile istinat duvarı çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

Hüseyin Amcaoğlu, projenin üçüncü etabında ise soyunma odaları, kafeterya, tuvalet ve lavabo gibi alanların inşa edileceğini kaydetti