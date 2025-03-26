Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen 23. Üniversiteler Spor Oyunları kapsamında organize edilen Tolga Kınacı Futsal Şampiyonası devam ediyor. Atatürk Spor Salonu’nda yer alan şampiyonanın üçüncü gününde oynanan karşılaşmaların ardından grup maçları tamamlandı.

Türkiye Futbol Federasyonu’nda görevli Mersin ili futsal hakemlerinin düdük çaldığı Tolga Kınacı Futsal Şampiyonası’nda yarı finale yükselen ekipler belli oldu. Şampiyonada yarı final maçları 27 Mart Perşembe, üçüncülük ve final maçları 28 Mart Cuma günü oynanacak. Alınan sonuçlar şöyle:

Erkekler A Grubu

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü – Girne Amerikan Üniversitesi: 6-5

Lefke Avrupa Üniversitesi – Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bil. Üni: 2-1

Erkekler B Grubu

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi – Kıbrıs Amerikan Üniversitesi: 5-0 (Hükmen)

Atatürk Öğretmen Akademisi – Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi: 5-2

Erkekler C Grubu

Doğu Akdeniz Üniversitesi – Uluslararası Final Üniversitesi: 14-1

Kadınlar A Grubu

Doğu Akdeniz Üniversitesi – Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi: 6-0

Kadınlar B Grubu

Girne Amerikan Üniversitesi – Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bil. Üni: 7-1

Yarı final eşleşmeleri

Kadınlar Yarı Final

YDÜ – KTSÜ

GAÜ – DAÜ

Erkekler yarı final eşleşmeleri

ODTÜ – YDÜ

UKÜ – DAÜ