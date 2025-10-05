Stat: Şampiyon Melekler Stadı

Hakemler: Şakir Azizoğlu, Emirhan Yılmaz, Mert Aksu

Karşıyaka: Osman Erdoğan, , Gökhan, Hasan, Isaac Owusu (Dk.90 Orhan), Göksel, Muhammed Jatta, Mehmet Kum(Dk.70 Selçuk), Mahfouz Kande, Muhammet (Dk.90 Süleyman), Toykan(Dk.90 Aykan), Papa Demba Ndior

Mağusa T. Gücü: Ufuk Şimşek, Nevzat(Dk.87 Ali Recaioğlu), Bünyamin, Gökcan, Emre, Mehmet Gürlü, Mehmet Erol, Andy Okpe, Furkan, Hüseyin Deynekli, Moussa Traore

Goller: Dk.35 Cheikh Mahfouz Kande, Dk.55 Toykan Hacet (Karşıyaka) – Dk.30 ve 90 Hüseyin Deynekli, Dk.41 Bünyamin Ayaz, Dk.45 Andy Okpe, Dk.85 (P) Moussa Traore, Dk.90+6 Ali Recaioğlu (MTG)

Kırmızı Kart: Dk.65 Gökhan Özer (Karşıyaka)

Aksa Süper Ligin son şampiyonu olan ve lige kötü başlangıç yaparak galibiyet alamayan Mağusa Türk Gücü ile galibiyeti olmayan Karşıyaka karşı karşıya geldi.

Şampiyon Melekler Stadı’nda yer alan mücadeleyi 6-2’lik skorla kazanan MTG, sezonun ilk 3 puanını aldı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 30 ve 90’ıncı dakikalarda Hüseyin Deynekli, 41’inci dakikada Bünyamin Ayaz, 45’inci dakikada Andy Okpe, 85’inci dakikada penaltıdan Moussa Traore ve 90+5’inci dakikada Ali Recaioğlu kaydetti. Karşıyaka’nın sayıları 35’te Mahfouz Kande ve 55’te Toykan Hacet’ten geldi.

Karşıyaka’da Gökhan Özer 65’inci dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Ligde gelecek hafta Karşıyaka, Çetinkaya’ya konuk olacak. Mağusa Türk Gücü ise Alsancak Yeşilova’yı ağırlayacak.

AKSA Süper Lig Puan Tablosu

