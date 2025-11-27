Gökçebel yazılı açıklamasında, 19 Nisan 2023’te geçirilen Deprem ve Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardım ve Hazırlık Yasası’na bağlı olarak özellikle okul ve hastanelerin depreme dayanıklı hale getirilmesi için kesintiler yapılmaya başlandığını hatırlattı.

“Henüz risk raporu dahi ortaya konulamayan birçok okulumuz tehdit altında, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz endişe ile beklemektedir” diyen Gökçebel, az sayıda tespiti yapılan ve ağır aksak işleri götürülen yüzde 20 civarı okulda güvenlik tedbirlerinden uzak çalışmaların çok yavaş ilerlediğini ileri sürdü.

Gökçebel, bu okulların çoğunun iki yıldan fazladır konteyner okul, şantiye alanı durumunda olduğunu veya hiç kullanılmadığını ve risk altında tam gün eğitim yapmak zorunda bırakıldığını savundu.

Lefke Gazi Lisesi’nin de ihmal edilen okulların başında geldiğini kaydeden Tahir Gökçebel, okulda tehlikeli bölgenin ayrıştırılmasının dahi geçen günlerde depremin kendisini yeniden hatırlatması ile gündeme getirildiğini belirtti. Velilerin yedi gün çocuklarını okula yollamadığını, bölgenin ayaklandığını ifade eden Gökçebel, Milli Eğitim Bakanı ve hükümetin ise duruma seyirci kaldığını öne sürdü.

Deprem Komisyonu veya Anıtlar Yüksek Kurulu bahane edilerek, alınan kararların hiçe sayıldığını savunan Gökçebel, hedef şaşırtıldığını ve sorumluluk alınmadığını iddia etti.

KTOEÖS’ün konuyu birçok yetkiliyle görüşüp, çözüm için zorladığını, uyarı ve eylemler yaptığını ifade eden Gökçebel, “Lefke bölgesi velilerin, öğrencilerin, öğretmenlerin canına tak etmiş durumdadır” dedi.

Yaşanacak herhangi bir olumsuzluğun tek sorumlusunun Eğitim Bakanı ve hükümet olacağını ileri süren Gökçebel, kendilerinin de önerisi olarak Deprem Komisyonu’nda alınan kararlara işaret etti.

Lefke Gazi Lisesi’nde iyileştirici adımlar atılarak, çocukların eğitimlerine güvenlik içinde devam etmelerinin sağlanması gerektiğini belirten Gökçebel, “Güvenli, kalıcı okul inşasının tüm ön çalışmaları bir an önce başlatılmalı” dedi.

Bu konuda en geç Şubat ayına kadar somut adımlar atılması gerektiğini kaydeden Gökçebel, bu tarihe kadar belirsizlik ve kaos devam ettirilirse süresiz grev/eylem dahil her olasılığı kullanacaklarını duyurdu. Gökçebel, Milli Eğitim Bakanlığı ve hükümeti, kamusal okullara ve laik, bilimsel, çağdaş, parasız, eşit ve nitelikli eğitime sahip çıkmaya davet etti.