Türk Ocağı Spor Kulübü olarak, yönetimimiz göreve geldiği günden bu yana tüm futbolcularımıza karşı mali ve sportif yükümlülüklerini büyük bir titizlikle yerine getirmiştir. Bugün itibarıyla kulübümüzün yalnızca bir aylık maaş geriliği bulunmaktadır. Ekim ayı henüz tamamlanmış olup, tüm ödemeler planlanan takvime uygun biçimde gerçekleştirilecektir.

Bu gerçek ortadayken, bazı futbolcuların bu konuyu bahane ederek başarısızlıklarının arkasına sığınması ve bunu fırsat bilen bazı çevrelerin kendi menfaatleri doğrultusunda kullanmaya çalışması, yönetimimizi ve camiamızı derinden üzmüştür.

Kulübümüzü karalamaya, birliğimizi zedelemeye çalışan bu kişilere açıkça sesleniyoruz:

Türk Ocağı, birkaç kişinin menfaati veya hesaplarıyla yıpratılacak bir kulüp değildir.

Türk Ocağı; 1952’lerden bu yana, Kıbrıs Türk futbolunun ve Türk spor kültürünün temel direklerinden biridir.

Son dönemde bir grup futbolcunun “üst akıl” diyebileceğimiz kişiler tarafından yönlendirilerek antrenmanlara katılım göstermemesi ve ardından toplu antrenman boykotuna girişmesi, Türk Ocağı tarihine yakışmayan bir davranıştır. Bu tür tutumlar, sadece yönetime değil; arma, forma ve taraftara yapılmış büyük bir saygısızlıktır.

Yönetim olarak bu süreci büyük bir sabırla ve sağduyuyla izledik. Ancak kulübümüzün disiplini, düzeni ve itibarı söz konusu olduğunda asla taviz vermeyiz.

Bu tür disiplinsiz ve etik dışı davranışlarda bulunan kişiler hakkında gerekli işlemler, yasalar ve federasyon talimatları çerçevesinde derhal başlatılacaktır.

Türk Ocağı;

• Genç yetenekleriyle,

• Mücadele ruhuyla,

• Armasına gönül vermiş futbolcularıyla ve taraftarıyla

bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sahada olacaktır.

Hiç kimse, hiçbir grup veya “üst akıl”, Türk Ocağı’nın üzerinde değildir.