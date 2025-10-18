Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA 1. Ligde, 5. hafta maçında Göçmenköy, Yalova’yı konuk etti.
Göçmenköy Stadında oynanan Göçmenköy – Yalova maçını Şakir Azizoğlu yönetti. Oldukça düşük tempoda oynanan maçın ilk devresinden gol sesi çıkmadı. 0 – 0
İkinci devrede de düşük tempo devam ederken, az pozisyonun yaşandığı maçın 90+1. Dakikasında eline darbe alan Yalova kalecisi Vedat sakatlandı. Vedat’ın sakatlığı nedeniyle oyun uzun süre dururken, Vedat hastaneye götürüldü.
90 + 12. Dakikada Göçmenköy’ün kazandığı penaltı vuruşunu Halil Turan gole çevirdi. 1 – 0 Kalan sürede başka gol olamayınca Göçmenköy sezonun ilk galibiyetini Yalova karşısında aldı.