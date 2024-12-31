Gazimağusa Belediyesi ile Suna ve Ata Atun Mağusa Tarihini Araştırma ve Yazın Vakfı (SAMTAY) arasında ihtiyaçlı kişilere yemek dağıtımı konusundaki iş birliği protokol ile yinelendi.

SAMTAY Vakfı’nın kütüphanesinde düzenlenen imza töreninde Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay ile SAMTAY Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sunat Atun protokole imza koydu.

Protokole göre, SAMTAY Vakfı ile Belediye, Suna Anne Dayanışma Mutfağında ihtiyaçlı kişilere sıcak yemek hazırlanması ve dağıtılması konusunda iş birliğini sürdürecek.

Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay, protokolün Gazimağusa’da destek ihtiyacı olan birçok aileye sıcak yemeğin sağlanması ve götürülmesini içerdiğini belirtti. SAMTAY Vakfı bünyesinde hizmet veren mutfağa adı verilen değerli Suna Atun’un Mağusa’yı çok seven, Mağusa’nın da çok sevdiği bir hanımefendi olduğunu ifade eden Başkan Uluçay, ‘’birçok ihtiyaçlı kişiye sıcak yemek ulaştıran bu güzel mutfağa adı verilerek idealleri yaşatılan Suna Atun ve ailesinin bu konuda gösterdiği büyük destek takdire değer’’ şeklinde konuştu. SAMTAY Vakfı ile Suna Anne Mutfağı ve Gazimağusa Belediyesi’nin yürüttüğü güzel iş birliği sayesinde kentte daha çok insanı desteklenmeye devam edileceğini belirten Uluçay, bu yöndeki çabaları ve çalışmalar için SAMTAY Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sunat Atun’a ve katkı koyan herkese teşekkür ederek, bu vesile ile de Suna Atun’u yad ettiğini kaydetti.

Samtay Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sunat Atun ise, Gazimağusa Belediyesi ile SAMTAY Vakfı’nın özellikle Gazimağusa kentinde bulunan yaşlılar ve engelliler öncelikli yoksullara yönelik bu aşevi projesinin üçüncü kez imza koyup iş birliğini yinelediklerini ifade ederek projenin bu bağlamda, Mağusa için bir değer olduğunu düşündüğünü kaydetti.

Sosyal dayanışmanın, Kıbrıs Türkü’nün öz kültüründe bulunan en önemli değerlerden birisi olduğuna inandığını belirten Atun, ‘’vakfımızın birkaç sene önce oluşturmuş olduğu Suna Anne Dayanışma Mutfağı’nda, Gazimağusa Belediyesi ile bu iş birliğini gerçekleştirerek potansiyelinin daha da genişlemesini önceliklendirmiştik’’ dedi. Projenin her geçen yıl, daha da düzenli ve istikrarlı bir şekilde daha geniş bir çerçevede hizmet vereceğine inanç belirten Atun, Başkan Uluçay’a da Mağusa genelinde oluşturduğu kapsayıcılık ve hizmet anlayışı için bir Mağusalı olarak teşekkür ettiğini ifade etti. Bu değerli projenin başka ilçelere de örnek teşkil edecek olan bir iş birliği programı olduğunu söyleyen Atun, ‘’mutfağa adını verdiğimiz rahmetli anneciğim Suna Atun, muhtaç olan insanlarla birlikte olmak, onların dertlerine çözüm üretebilmek için çalışan, yıllar boyu bu uğurda hareket eden bir değerdi. Her zaman, ‘bu topluma vermesi gereken bir şeyleri olduğu inancı’ ile yaşamış ve bu doğrultuda hareket etmiş biriydi. Bu görüş ve inanış doğrultusunda SAMTAY Vakfı’nın hizmet etmesi ve Gazimağusa Belediye ile sürdürülen bu iş birliği bizlerin çok kıymet verdiğimiz projedir’’ ifadelerini kullandı.

Projenin uzun yıllar devam etmesini ve Mağusa kentinde erişilmedik ihtiyaç sahibi kalmayacak şekilde sürdürülmesini temenni eden Atun, başarılı, içten, samimi ve her zaman her adımda yapıcı bir zihniyet ile hareket ettiğini ifade ettiği Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ile hem SAMTAY Vakfı’nda hem de Gazimağusa Belediyesi’nde projeye katkı koyan herkese teşekkür etti.