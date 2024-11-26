Girne Limanı'nın sembol müzisyenlerinden, gitar virtüözü Mehmet İslamoğlu hayatını kaybetti.

Girne’de müzik denilince ilk akla gelen isimlerden Mehmet İslamoğlu (Kedi Mehmet) sessiz sedasız vedasıyla Girne’yi yasa boğdu.

Bir dönem 'Girne Gelişim Orkestrası'nın da önemli isimlerinden olan 'Kedi' lakaplı Mehmet İslamoğlu, sağlık sorunları nedeniyle son dönemde Rehabilatasyon Merkezi'nde yaşıyordu.

Kalkanlı Yaşam Evi'nde rehabilitasyon süreci devam eden Mehmet İslamoğlu'nun Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumduğu açıklandı. İslamoğlu'nun cenazesi bugün öğlen Karaoğlanoğlu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.