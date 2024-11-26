Kıbrıs Türk toplumu, bir değerini daha yitirdi. Mustafa Hacıali İşletmeleri Yönetim Kurulu başkanı Mustafa Hacıali, 90 yaşında hayatını kaybetti.

Mustafa Hacıali, bugün Yılmazköy Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, doğduğu yer olan Yılmazköy mezarlığında torağa verilecek.

Piliç eti ve yumurta üretimi, yem sanayi, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık, emlak, inşaat ve enerji alanında önemli yatırımlara sahip olan Hacıali’nin ölümü büyük üzüntü yarattı.

Mustafa Hacıali kimdir?

1934 yılında Yılmazköy’de (Şillura) doğan Mustafa Hacıali, öğrenimini Lefkoşa Türk Lisesi’nde tamamladı.

İş hayatına babasının Yılmazköy’de açtığı markette çalışarak başlayan Mustafa Hacıali, daha sonra taşımacılıkla uğraştı. Hacıali daha sonra İngiliz üstlerinde, inşaat müteahhitliği yaptı. Mustafa Hacıali, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluşu ile baraj ihalelerine katıldı ve ülkenin belli barajlarını inşa etti.

Mustafa Hacıali, 1958-1963 yıllarında Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) bünyesinde 11’inci Kovanbeyi, 1963-1970 yıllarında ise Boğaz Sancağı Bölük Komutanı olarak da görev yaptı.

Toplumlararası çatışmalar sonrası göç ettiği Kırnı’da kum ve kireç ocakları kuran Hacıali, daha sonra tavuk besiciliğine başladı.

Mustafa Hacıali, ilerleyen yıllarda hayvancılık, yem, inşaat ve enerji gibi başka sektörlerde de yatırımlar yaparak KKTC’nin büyük şirketler gruplarından birini oluşturdu.

1977 yılında arsa parselasyonu işlerinde görev alan Mustafa Hacıali, 1998 yılında otomotiv sektörüne de el atarak Mitsubishi marka iş ve binek arabalarının Kuzey Kıbrıs genel bayiliğini aldı.