Girne açıklarında dün yaşanan gemi faciası sonrası 20 kişi halen kayıp.
Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor...
Başbakan Ünal Üstel, Girne açıklarında batan gemiye ilişkin son gelişmeleri aktararak, 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin ise halen arandığını açıkladı.
Aranan kişi sayısına ilişkin de bilgi veren Üstel, önceki akşam 18 olarak açıklanan sayının, kurtarılan kişilerin hastane kayıtlarıyla eşleştirilmesinin ardından 20 olarak belirlendiğini ifade etti.
Üstel, “Hâlâ aranan 20 yurttaşımız var. Onlarla ilgili çalışmalar devam ediyor. Elimizden ne geliyorsa yapıyoruz” dedi.
Kayıp durumda bulunan kişiler:
1. Ferdi Törer – Türkiye Cumhuriyeti
2. Mustafa Demir – Türkiye Cumhuriyeti
3. Mahmut Demir – Türkiye Cumhuriyeti
4. Özgür Gönül – Türkiye Cumhuriyeti
5. Anni Azel Hilaloğlu – Türkiye Cumhuriyeti
6. Şerif Özdemir – Türkiye Cumhuriyeti
7. Süleyman Erdoğan – KKTC
8. Saliha Miray Biçer – Türkiye Cumhuriyeti
9. Mehmet Asaf Biçer – Türkiye Cumhuriyeti
10. Orhan Bekret – Türkiye Cumhuriyeti
11. Nazmiye Özbolat – Türkiye Cumhuriyeti
12. Elmas Demir – Türkiye Cumhuriyeti
13. İsmail Kurt – KKTC
14. Yulia Özcan – Türkiye Cumhuriyeti
15. Ayhan Özcan – Türkiye Cumhuriyeti
16. Elife Bayır – Türkiye Cumhuriyeti
17. Nihat Pancar – Türkiye Cumhuriyeti
18. Mustafa Kemal Yaralı – Türkiye Cumhuriyeti
19. Mehmet Bayhan – Türkiye Cumhuriyeti
20. Mehmet Nuri Ayran – Türkiye Cumhuriyeti