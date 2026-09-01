Girne açıklarında dün yaşanan gemi faciası sonrası 20 kişi halen kayıp.

Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor...

Başbakan Ünal Üstel, Girne açıklarında batan gemiye ilişkin son gelişmeleri aktararak, 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin ise halen arandığını açıkladı.

Aranan kişi sayısına ilişkin de bilgi veren Üstel, önceki akşam 18 olarak açıklanan sayının, kurtarılan kişilerin hastane kayıtlarıyla eşleştirilmesinin ardından 20 olarak belirlendiğini ifade etti.

Üstel, “Hâlâ aranan 20 yurttaşımız var. Onlarla ilgili çalışmalar devam ediyor. Elimizden ne geliyorsa yapıyoruz” dedi.

Kayıp durumda bulunan kişiler:

1. Ferdi Törer – Türkiye Cumhuriyeti

2. Mustafa Demir – Türkiye Cumhuriyeti

3. Mahmut Demir – Türkiye Cumhuriyeti

4. Özgür Gönül – Türkiye Cumhuriyeti

5. Anni Azel Hilaloğlu – Türkiye Cumhuriyeti

6. Şerif Özdemir – Türkiye Cumhuriyeti

7. Süleyman Erdoğan – KKTC

8. Saliha Miray Biçer – Türkiye Cumhuriyeti

9. Mehmet Asaf Biçer – Türkiye Cumhuriyeti

10. Orhan Bekret – Türkiye Cumhuriyeti

11. Nazmiye Özbolat – Türkiye Cumhuriyeti

12. Elmas Demir – Türkiye Cumhuriyeti

13. İsmail Kurt – KKTC

14. Yulia Özcan – Türkiye Cumhuriyeti

15. Ayhan Özcan – Türkiye Cumhuriyeti

16. Elife Bayır – Türkiye Cumhuriyeti

17. Nihat Pancar – Türkiye Cumhuriyeti

18. Mustafa Kemal Yaralı – Türkiye Cumhuriyeti

19. Mehmet Bayhan – Türkiye Cumhuriyeti

20. Mehmet Nuri Ayran – Türkiye Cumhuriyeti