Polisten verilen bilgiye göre, Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri, kullanımındaki araçta şüpheli olarak görülen Y.E.B’nin (E-24) üzerinde ve araçta arama yaptı.

Aramalarda söz konusu şahsın tasarrufunda satışa hazır şekilde paketlenmiş yaklaşık 3 gram ağırlığında kokain ile 1 gram ağırlığında hintkeneviri, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olan hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından temin edildiğine inanılan toplam 600 ABD doları ile 70 euro nakit para bulundu.

Yürütülen ileri soruşturmada meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen K.A.R’nin (E-24) evinde yapılan aramada ise, tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olan öğütücü ile satışı yeşil reçeteye tabii olan toplam 7 hap bulundu.

Bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.