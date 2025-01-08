Girne’de sandalyeye bağlanan 59 yaşındaki kadının evinden 28 bin ABD Doları, ziynet eşyası, cep telefonu, araba anahtarı, kimlik ve pasaportla nargile takımı çalındı. Polis meselede zanlı gördüğü bir kişiyi tutukladı.

30 Aralık’ta saat 20.00 sıralarında, Girne’de 59 yaşındaki isminin baş harfleri X.H.’nin kaldığı apartman dairesine giren kimliği meçhul şahıs veya şahıslar söz konusu şahsı yatak odasına götürüp elleriyle ayaklarından sandalyeye bağladı.

Söz konusu şahsa ait pasaport, kimlik kartı, iki adet cep telefonu, muhtelif ziynet eşyaları, nargile takımı ve başka bir şahsa ait toplam 28 bin ABD Doları nakit parayla iki adet aracın kontak anahtarları çalındı.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen 31 yaşındaki isminin baş harfleri S.Ş. tutuklandı.