07 Şubat 2025 tarihinde, Girne’de 20 Temmuz Kordonboyu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Simit Sarayı’nın mutfağında yangın çıktı. Aşırı ısınan fritöz yağının tutuşması sonucu çıkan yangında bir adet sanayi tipi fritöz tamamen yanarken, dört buzdolabının göstergeleri, bir su sebili, dört florasan lamba ve bir PVC sürgülü kapı zarar gördü. Ayrıca, baca sistemindeki elektrik aksamları da kullanılamaz hale geldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.