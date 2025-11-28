Rum Savunma Bakanlığı; Mari bölgesinde bulunan Evangelos Florakis Deniz Üssü’nün modernizasyonu için ihale açtı.

Rum medyasının, “Üs, savaş gemileri ve denizaltılar için bir istasyon haline geliyor” manşeti ile verdiği habere göre deniz üssü “müttefik ülkelerin savaş gemileri için bir yanaşma istasyonuna” dönüştürülecek.

Çalışmaların 2028 yılında tamamlanacağı bildirilen haberde; “Güney Kıbrıs'ın Doğu Akdeniz bölgesindeki artan rolünü güçlendirecek stratejik öneme sahip bir proje artık hayata geçiriliyor” ifadelerine yer verildi.

Fransa’nın yakından kullandığı üssün; İsrail, Yunanistan, ABD gibi ülkelerin kullanımına verileceği kaydedildi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas, ''Deniz üssü, AB ülkelerine veya Kıbrıs Cumhuriyeti'nin diğer dost ülkelerine hizmet vereceği için Kıbrıs'ın jeopolitik gelişimine önemli katkı sağlayacak bir projedir'' dedi.

Alphanews, üs konusunda Türkiye’nin tepkisinin sert olduğuna dikkat çekti ve ‘’Bu durum Türkiye Milli Güvenlik Kurulu toplantısının bildirisinde dolaylı olarak yer aldı’’ dedi.