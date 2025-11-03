Girne Belediyesi ve KKTC Atletizm Federasyonu iş birliğinde, bu yıl altıncı kez düzenlenen “Pasha Group Girne Yarı Maratonu 2025”, Girne Kordonboyu’nda gerçekleştirildi.

Girne İtfaiyesi’ne araç desteği amacıyla dün düzenlenen maratonun halk yürüyüşüne Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman da ailesiyle katıldı.

Pasha Group ana sponsorluğunda, genel klasman ile yaş kategorilerinde 435 bin TL para ödülünün sahiplerini bulduğu etkinlikler 1 km çocuk koşusu (6–12 yaş), 3 km halk koşusu, 10 km koşu ve 21 km yarı maraton kategorilerinde yapıldı.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman saat 10.30’da etkinlik alanına geldi. Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’un karşıladığı Erhürman, eşi Nilden Bektaş Erhürman ve oğulları ile önce 1 km Çocuk Koşusu startını vedi ve daha sonra düzenlenen 3 km Halk Koşusu’na katıldı.

Etkinlik alanında çocuklara yönelik oyun grupları, maskot gösterileri ve sürpriz hediyeler yer aldı. Ayrıca etkinlik boyunca yiyecek ve içecek ile hediyelik eşyalar katılımcılara ücretsiz ikram edildi.

Dün Girne Antik Liman’da 14. Uluslararası Baklava Festivali de düzenlendi.

Girne Belediyesi ile Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı iş birliğinde, BAKTAD (Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği) öncülüğünde düzenlenen festival kapsamında, 1 ton geleneksel baklava ikram edildi. Etkinlikte sırası ile Girne Belediyesi Türk Halk Dansları Topluluğu ve Dikmen Gençlik Merkezi Folklör Ekibi ile Retro Çalgıcıları sahne aldı.