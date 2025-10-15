Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Girne’de tutuklanan İ.C.O.’nun yürütülen soruşturma kapsamında Girne’de ikinci bir ikametgahı olduğunun tespiti sonrasında polis ekipleri tarafından ikametgahında dün yapılan aramada 728 gram hintkeneviri ve üzerinde uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan üç adet hassas terazi bulundu. Konuyla ilgili polis soruşturması devam ediyor.

-Yeniboğaziçi’nde uyuşturucu, bir tutuklu

Yeniboğaziçi’nde dün saat 10.00 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından H.G.’nin (E-38) ikametgahında yapılan aramada 280 gram hintkeneviri, yaklaşık 4 gram kokain, hassas terazi ve bir adet öğütücü bulundu.

Bahse konu şahıs tutuklandı. Polis soruşturması devam ediyor.

-Lefkoşa’da uyuşturucu, bir tutuklu

Öte yandan, Lefkoşa, Küçük Kaymaklı’da dün saat 15.00 sıralarında Cürümleri Önleme Şubesi Amirliği ekibi tarafından şüpheli olarak görülen M.A.Ç.’nin (E-26) aracında yapılan aramada, tütünle karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan yaklaşık 0,5 gram madde ve içilmiş sigara izmariti bulundu.

Bahse konu şahıs tutuklandı. Polis soruşturması devam ediyor.