Gençlik Dairesi Kantara Gençlik Kampı, eğitim şefi ve liderleri kampta bir araya geldi.

Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığından verilen bilgiye göre, yaz kamplarına hazırlık ve kaynaşma adıyla toplanan lider ve eğitim şefleri yaz dönemine yönelik oyunlar, eğitimler, aktiviteler gibi birçok konuyu değerlendirdi.

Liderlere yönelik gelişim eğitimi ve insan yönetimi konularında eğitim hazırlayacak İnsan Kaynakları Uzmanı Pınar Gündal da kampta yer alarak liderlerle kamp işleyişi hakkında sohbet etti.

Gençlik Dairesi Müdürü Hüseyin Ozanoğlu, yaz kampları öncesinde söz konusu eğitimlerin liderlere yönelik verileceğini, hazırlıklara başladıklarını söyledi.

Kampın fiziki yapısını da yenilemeye devam ettiklerini belirten Ozanoğlu, kamp online kayıt sisteminde de sona gelindiğini ifade etti.