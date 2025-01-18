- Gazimağusa’da, 17 Ocak 2025 saat 16.30’da, Büyük Sanayi Bölgesi’nde 83 miligram alkollü Faruk Yüzer (E-43), kullandığı tır ile park halindeki bir araca çarptı. Yaralanan olmadı. Sürücüye alkollü araç kullanmak ve trafik kazasına sebebiyet vermek suçlarından işlem yapıldı.
- Aynı gün gece saat 00.30’da Gazimağusa İsmet İnönü Bulvarı’nda, 156 miligram alkollü Elif Şendur (K-23), direksiyon hâkimiyetini kaybederek çevre tellerine çarptı. Kazada sürücü ve yolcu Eylül Şahin (K-21) yaralandı. Tedavileri sonrası müşahede altına alındılar.
- Girne’de, 18 Ocak 2025 saat 03.00’te, 139 miligram alkollü Ali Sağnak (E-42), kullandığı araçla çöp kamyonuna çarptı. Çarpma sonucu Mustafa Tosun (E-45) hafif yaralandı. Sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.
Tüm olaylarla ilgili soruşturmalar devam etmektedir.