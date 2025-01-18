İskele’de Yasaklı Patlayıcı ve Ateşli Silah Ele Geçirildi İskele’de Yasaklı Patlayıcı ve Ateşli Silah Ele Geçirildi
  1. Gazimağusa’da, 17 Ocak 2025 saat 16.30’da, Büyük Sanayi Bölgesi’nde 83 miligram alkollü Faruk Yüzer (E-43), kullandığı tır ile park halindeki bir araca çarptı. Yaralanan olmadı. Sürücüye alkollü araç kullanmak ve trafik kazasına sebebiyet vermek suçlarından işlem yapıldı.
     
  2. Aynı gün gece saat 00.30’da Gazimağusa İsmet İnönü Bulvarı’nda, 156 miligram alkollü Elif Şendur (K-23), direksiyon hâkimiyetini kaybederek çevre tellerine çarptı. Kazada sürücü ve yolcu Eylül Şahin (K-21) yaralandı. Tedavileri sonrası müşahede altına alındılar.
     
  3. Girne’de, 18 Ocak 2025 saat 03.00’te, 139 miligram alkollü Ali Sağnak (E-42), kullandığı araçla çöp kamyonuna çarptı. Çarpma sonucu Mustafa Tosun (E-45) hafif yaralandı. Sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.

Tüm olaylarla ilgili soruşturmalar devam etmektedir.