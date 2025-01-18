17-18 Ocak 2025 tarihleri arasında Lefkoşa ve İskele’de eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri yapıldı. Lefkoşa’da 5 ikamet izinsiz kişi ve kumarhaneye girmesi yasak olan 6 kişi tespit edilip işlem yapıldı. Trafikte, 1675 araç kontrol edilirken, toplam 387 araç sürücüsü çeşitli suçlardan rapor edildi, 13 araç trafikten men edildi.

İskele’de 2 kişi yasaklı av tüfeği fişeği tasarrufu nedeniyle tutuklandı. Trafikte, 1075 araç kontrol edilerek toplam 215 sürücü rapor edildi ve 26 araç trafikten men edildi.