Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren TechGirls Komitesi ile Asbank, bilişim ve teknoloji alanında fırsat eşitliğini desteklemek ve kadınların sektördeki temsilini güçlendirmek amacıyla örnek bir staj programı hayata geçirdi. Program kapsamında öğrencilerin geliştirdiği yenilikçi projeler, Asbank Genel Müdürlük Binası’nda düzenlenen etkinlikte tanıtıldı.

DAÜ ile Asbank arasında, DAÜ TechGirls Komitesi öncülüğünde 2025 yılında başlatılan kadın öğrencilere yönelik staj programı, 2026 yılında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında devam ediyor.

Öğrenciler Gerçek İş Ortamında Projeler Geliştirdi

Asbank Bilgi Teknolojileri Müdürü Belgan Koral liderliğinde yürütülen staj programında öğrenciler, bilgi teknolojileri biriminin çalışma yapısını ve kurum içerisindeki farklı süreçleri yakından tanıma fırsatı buldu. Öğrencilere kurumsal iletişim, iş etiği, profesyonel davranış, bilgi teknolojileri biriminin sorumlulukları ve iş yaşamına ilişkin çeşitli konularda bilgilendirmelerde bulunuldu.

Staj süresince edindikleri bilgi ve deneyimleri, takım çalışması içerisinde geliştirdikleri projelere aktaran öğrenciler, yapay zekâ tabanlı uygulamalar, robotik süreç otomasyonu (RPA), React tabanlı uygulama geliştirme ve çocuk bankacılığı gibi güncel teknoloji ve uygulama alanlarında çalışmalar gerçekleştirdi. Cinsiyet eşitliği gözetilerek seçilen stajyerler, gerçek iş ortamında iş birliği içerisinde çalışarak ortak çözümler geliştirdi ve hazırladıkları projeleri Asbank ve DAÜ yetkililerinden oluşan heyete sundu.

Proje sunumlarına Asbank Genel Müdürü Çağatay Karip, DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe, Asbank Genel Müdür Yardımcısı Kafiye Sefer, Asbank Bilgi Teknolojileri Müdürü Belgan Koral ve Asbank İnsan Kaynakları ve Koordinasyon Birimi Müdürü Emrah Ekinci ile DAÜ TechGirls Komitesi üyeleri Prof. Dr. Nazife Dimililer, Dr. Yeşim Kapsıl Çırak ve Öğr. Göv. Halide Sarıçizmeli katıldı.

Yapay Zekâ Çağında Bankacılığın Geleceği Ele Alındı

Programda Asbank Genel Müdürü Çağatay Karip, bankacılık sektöründeki güncel gelişmeler ve yapay zekâ çağında bankacılığın geleceği hakkında öğrencilere bilgi verdi. Yapay zekâ ve dijital teknolojilerin bankacılık sektöründe meydana getirdiği dönüşüme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karip, sektörün geleceğine yönelik görüşlerini öğrencilerle paylaştı.

DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe ise teknoloji alanında yaşanan hızlı dönüşümün yükseköğretime ve iş dünyasına yansımalarına dikkat çekti. DAÜ genelinde güncel ve geleceğin teknolojilerine yönelik bilgi ve becerilerin müfredatlara yansıtıldığını belirten Prof. Dr. Karatepe, öğrencilerin değişen teknoloji dünyasının gerektirdiği bilgi ve yetkinliklerle mezun olmalarının hedeflendiğini ifade etti.

Üniversite-sektör iş birliklerinin öğrencilerin mesleki gelişimleri, gerçek iş ortamını tanımaları ve iş dünyasının ihtiyaçlarına uygun yetkinlikler kazanmaları açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Prof. Dr. Karatepe, öğrencilerin eğitim süreçlerinde sektör temsilcileriyle bir araya gelmelerinin ve gerçek projeler üzerinde çalışmalarının, üniversitede edinilen bilgiler ile sektör uygulamaları arasında güçlü bir bağ kurulmasına da katkı sağladığına vurgu yaptı.

Kadınların Teknoloji Alanındaki Temsiline Katkı

DAÜ TechGirls Komitesi ile Asbank arasında gerçekleştirilen iş birliği, kadın öğrencilerin bilgi teknolojileri alanında mesleki deneyim kazanmalarının yanı sıra teknoloji sektöründe daha güçlü şekilde yer almalarını destekleyen önemli bir örnek oluşturuyor.

DAÜ Techgirls Komitesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bilişim ve teknoloji sektöründe, giriş aşamasından yönetici kademelerine doğru gidildikçe artan belirgin bir cinsiyet eşitsizliği yaşanıyor. Kadın temsilinin oldukça az olduğu bu alanda sayıların artması ve kalıcı bir fırsat eşitliği sağlanması için sektörün ve toplumun evrilmesi bu dönüşümün ise mutlaka üniversite-sektör iş birlikleriyle desteklenmesi büyük önem taşıyor. İşte bu vizyonla hayata geçirilen DAÜ TechGirls Komitesi ile Asbank arasındaki iş birliği, kadın öğrencilerin bilgi teknolojileri alanında mesleki deneyim kazanmalarının yanı sıra teknoloji sektöründe daha güçlü şekilde yer almalarını destekleyen önemli bir örnek oluşturuyor.”

Prof. Dr. Osman M. Karatepe, etkinlik sonunda yapmış olduğu açıklamalarda ise öğrencilerin staj programı kapsamında elde ettikleri kazanımların son derece değerli olduğunu belirterek, öğrencilerin gelişimine ve eğitimine yapılan yatırımın önemine dikkat çekti. Prof. Dr. Karatepe, öğrencilerin gerçek iş ortamında deneyim kazanmalarına ve teknoloji alanında kendilerini geliştirmelerine sağladıkları katkılardan dolayı Asbank Genel Müdürü Çağatay Karip’e ve Asbank yetkililerine teşekkür ederek, Asbank Genel Müdürü Çağatay Karip’e katkı ve desteklerinden dolayı plaket takdim etti.

DAÜ ile Asbank Arasında Protokol İmzalanmıştı

DAÜ TechGirls Komitesi öncülüğünde 2025 yılında başlatılan iş birliği, 2026 yılında DAÜ ile Asbank arasında imzalanan protokolle kurumsal bir yapıya kavuşturulmuştu. Protokole DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ile Asbank Genel Müdürü Çağatay Karip imza koymuştu.

Protokol kapsamında kadın öğrencilere Asbank’ta staj olanağı sunularak, üniversitede edindikleri teorik bilgi ve becerileri gerçek iş ortamında uygulamaları ve bilişim sektöründe deneyim kazanmaları sağlandı. İş birliğiyle özellikle bilgi teknolojileri alanında kadınların temsilinin güçlendirilmesine, bu alandaki cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına ve kapsayıcı iş ortamlarının oluşturulmasına katkıda bulunuldu.