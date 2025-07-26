Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, kaza, Waıll Mohammed Omar Ahmad Ahmad’ın (E-24), yönetimindeki KU 963 plakalı salon araç ile Tatlısu istikametine doğru seyrettiği sırada Sun Valley Sitesi önlerinde dikkatsizliği sonucu gidiş istikametine doğru yolun solunda çıkarak çıkıp toprak banket içerisindeki köprü başına aracının ön kısmı ile çarpıp takla atıp bir restoran ait reklam tabelasına çarpıp durmasıyla oldu.

Kaza sonucu Waıll Mohammed Omar Ahmad Ahmad olay yerinde yaşamını yitirirken, kazada ağır yaralanan araçta yolcu olarak bulunan Fartun Bashır Abdullahı (K-30) ise kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.