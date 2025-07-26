Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün’ü ziyaret eden Çavuşoğlu ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, Eskişehir’de çıkan orman yangınında hayatını kaybeden 5 orman çalışanı ve 5 AKUT gönüllüsü için rahmet dileyerek, ailelerine ve Türk milletine başsağlığı dileklerini iletti.

Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Emrullayev ile gerçekleştirdiği görüşmeye de değinen Çavuşoğlu, “İş birliğimizi güçlendirmek için istişare ettik. Gerek öğrenci gerekse akademisyen değişimi konularını konuştuk. İki ülkenin yakınlaşması için birlikte hareket etmenin önemli olduğunu ve eğitim alanında iş birliği yapmanın gerekliliği üzerinde durduk.” ifadelerini kullandı.

Üniversite diplomalarının tüm dünyada tanınırlığının KKTC üniversitelerinin önünü açacağını vurgulayan Çavuşoğlu, Büyükelçi Akgün’e gösterdiği ilgiden dolayı da teşekkür etti.

Büyükelçi Akgün ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, hem Türkiye Cumhuriyeti’nin hem de Bakü Büyükelçiliği’nin her zaman KKTC’nin yanında olduğunu ve KKTC’nin gelişimine katkı sağlayacak her türlü adıma destek vereceklerini söyledi.

“İlişkilerimizi daha da geliştirmek adına iş birliği içinde çalışmak son derece önemlidir.” diyen Akgün, bu bilinçle hareket ettiklerini vurguladı.

Ziyaretin sonunda karşılıklı hediye teatisi gerçekleşti.

Bakan Çavuşoğlu’na temaslarında KKTC Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer , Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Behçet Çelebi, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen eşlik etti.