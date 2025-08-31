Girne Arkın Group Fest 25 kapsamında düzenlenen Girne Ozanköy 17. Pekmez Festivali’nin ikinci gününde sanat, kültür ve müzik etkinlikleri yapıldı.Festival bu akşam sona eriyor.

Yapılan açıklamaya göre, saat 19.00’da şair Osman Türkay’ın hayatı ile ilgili sunumla başladı yan ikinci günkü etkinlikte, Osman Türkay Vakfı Üyesi Leman Özdoğanoğlu konuşmacı olarak yer aldı.

Etkinliklerin devamında Halk Sanatları Derneği (HASDER) halk dansları ekibi sahne aldı, daha sonra sanatçı Can Barış söylediği şarkılarla izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Orak Kültür Sanat ve Eğitim Merkezi’nin (OKSEM) halk dansları gösterisinin ardından sanatçı Serdar Kavaz & Orkestrası’nın sahne performansı yer aldı.

-Ozanköy’de bu akşam!

Girne Ozanköy 17. Pekmez Festivali, bu akşam sona eriyor.

Akşam programı saat 19.00’da başlayacak ve pekmezli tatlılar yarışması için tatlıların teslimi ve değerlendirme süreci ile başlayacak. Saat 19.15’te ziraat yüksek mühendisi Mehmet Atak tarafından “Yeryüzünün En Eski Mirasçılarından Harnup Ağacı ve Hikayesi” başlıklı bir sunum gerçekleştirilecek. Ardından saat 19.30’da Kuzey Kıbrıs Filipinliler Derneği’nin dans gösterisi, saat 19.45’te ise Ebru ve Amor Latino konseri izleyicilerle buluşacak. Gecenin ilerleyen saatlerinde saat 20.45’te Çatalköy - Esentepe Belediyesi Nostalji Halk Dansları Topluluğu sahne alacak. Saat 21.00’de ise pekmezli tatlılar yarışmasının sonuçları açıklanacak. Festivalin son etkinliği olarak, saat 21.15’te İbrahim Özbaşkın - Zek & Orkestrası final konseriyle sahne alacak.