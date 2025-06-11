Girne’nin en seçkin otellerinden biri olarak öne çıkan Merit Park Hotel & Casino, 2025 yaz sezonuna iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Sürpriz etkinlikler, lüks detaylarla donatılmış konaklama alanları ve dopdolu bir yaz programı ile misafirlerine unutulmaz bir tatil deneyimi sunmayı hedefleyen otel, aynı zamanda ev sahipliği yapacağı özel konserlerle de bölgenin eğlence hayatına damga vuracak.

Alper Pınar liderliğinde deneyimli ekipten maksimum hizmet kalitesi

Otel Müdürü Alper Pınar ve profesyonel ekibi, misafir memnuniyetini en üst seviyede tutmak adına titizlikle çalışmalarını sürdürüyor. Her ayrıntının özenle planlandığı otelde, hizmet kalitesi her geçen gün daha da yükseltiliyor. Dünya mutfağından lezzet şöleni ve ayrıcalıklı tatil deneyimi Merit Park’ın restoranlarında dünya mutfağından özenle seçilmiş lezzetler sunuluyor; gastronomi tutkunları için unutulmaz bir deneyim vaat ediliyor.

Kıbrıs’ta ilk kez sunulan, deniz kıyısını aratmayan özel kum havuzuyla Akdeniz ruhunu doyasıya yaşarken; kabana alanlarında ayrıcalıklı anlar yaşamak mümkün. Spa merkezinde ise huzur ve yenilenme arayan misafirler için özel terapiler ve bakım seçenekleri sunuluyor.

Girne Merit Park Hotel & Casino, bu yaz tatilini sadece bir konaklama değil, aynı zamanda bir yaşam deneyimi haline getirmek için hazır!