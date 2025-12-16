Girne Belediyesi, Ecevit Caddesi’nde yapılacak yol çalışmaları nedeniyle bazı güzergâhların bu akşam belirli saatlerde trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Cypfruvex Meysan Sıkma Tesisi pazartesi gününden itibaren başvuru kabul edecek
Açıklamaya göre; Dr. Fazıl Küçük Bulvarı ile Rauf Raif Denktaş Meydanı arasındaki yolun güney – kuzey hattı, bu akşam saat 19.00’dan yarın sabah 06.00’ya kadar trafiğe kapalı olacak.

Belediyeden yapılan açıklamada, aynı tarihlerde, Rauf Raif Denktaş Meydanı ile Dr. Fazıl Küçük Bulvarı arasındaki yolun kuzey – güney hattının ise 21.00 – 06.00 saatleri arasında araç geçişine kapatılacağı duyuruldu.