Cumhurbaşkanlığı, uluslararası iletişimi ve erişimi güçlendirmek amacıyla İngilizce sosyal medya hizmeti başlattığını duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı, resmi Facebook, X (eski Twitter) ve Instagram hesapları üzerinden artık güncel bilgileri, açıklamaları ve duyuruları İngilizce olarak da paylaşacak.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, böylelikle yerli ve yabancı kamuoyuna doğru ve zamanında içerik sunulmasının hedeflendiği belirtildi.

Yeni hizmetin, şeffaflığın artırılması, erişilebilirliğin geliştirilmesi ve uluslararası basın, diplomatik çevrelerle kamuoyuyla etkin iletişimin sağlanması yönündeki çalışmaların bir parçası olarak hayata geçirildiği belirtildi.

Cumhurbaşkanlığının resmi hesapları şu şekilde:

Facebook: Presidency of the TRNC

X (Twitter): @TRNC_Presidency

Instagram: TRNCpresidency

Cumhurbaşkanlığının resmi internet sitesi kktcb.org/en ise rutin şekilde hizmet vermeye devam ediyor.