Polisten yapılan açıklamaya göre, Eunus Alı (E-28) saat 11.00 sıralarında yönetimindeki GZ 222 plakalı salon araçla Girne - Lefkoşa anayolunun 10 -11 km’leri arasında seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybederek yolun solundan dışarı çıkıp sol yan kısmı üzerine devrildi.

Kaza sonucu, araç sürücüsü Eunus Alı ile araçta yolcu olarak bulunan Abdullah AL Momın (E-6), Mst Shahıda Begum (K-42), Jannatul Ferdousı Poli (K-27) ve Sarafar Alı (E-41) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralanan Jannatul Ferdousı Polı (K-27) sevk edildiği yoğun bakım servisinde, diğer yaralıların ise acil serviste tedavi altına alındı.