Girne-Lefkoşa ana yolunda dün akşam meydana gelen trafik kazasında 51 yaşındaki Musa Mavideniz hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, kaza; saat 23.15’te Girne-Lefkoşa ana yolunun üçüncü şeridinde yönetimindeki UJ 208 plakalı salon araçla seyreden Yiğit Kaya’nın (E-22), Kuzey Çevre yolu bağlantısından çevre yoluna çıkmak için sol şeridi aldığı sırada yolda yürüyen Musa Mavideniz’e (E-51) çarpması sonucu meydana geldi.

Kazada ağır yaralanan Mavideniz olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yürütülen soruşturma kapsamında, UJ 208 plakalı araç sürücüsü Yiğit Kaya tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.