Sn. Ünal Üstel, bazı muhalefet milletvekilleri akaryakıta bugün bir okkalı zam daha olacağını iddia ettiler. İnşallah bayram öncesi vatandaşları şok edecek bir zam olmaz diyoruz…

Sn. Hüseyin Çavuş, büyükbaş süt üreticileri ürettikleri sütün kurum tarafından alınmaması nedeniyle tonlarca sütü dökmeye başlamış. Bu gidişle büyükbaş üreticileri iflas bayrağını çekecek diye söylemler dolaşıyor. Acaba bir çözüm bulunamadı mı?

Sn. Olgun Amcaoğlu, petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle yeni bir zam olacak mı? Yoksa daha önce yaptığınız açıklama sonrasında ters köşe olmanız nedeniyle artık konuşmama kararı aldınız…

Sn. Sunat Atun, emeklilik yaşının değişmeyeceğini ancak isteğe bağlı olarak 65 yaşına kadar çalışmanın önünün açılacağını söylüyorsunuz. Ancak yapılmak istenen yasa tasarısının sanki de ucu açık…

Sn. Kudret Özersay, son günlerde partinize katılımılar hızlanmış. Özellikle bürokrat olarak devlet kademelerinde görev yapmış kişilerin partinize katılması dikkat çekici. Hayırlısı olsun…

Sn. Ahmet Latif, bir zamanlar arka arkaya şampiyonluklar elde eden Akıncılar Kulübü’nün efsane başkanı Sevgen Kalli ve değerli teknik direktörleriyle güzel bir sohbet yapmışsınız. Acaba o günlerin başarısını elde edecek bir bölge takımınız olur mu dersiniz?