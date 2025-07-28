Girne Kaymakamı Revin Gürler, Esentepe bölgesinde bazı inşaat alanlarını ziyaret etti.

Girne Kaymakamlığı'ndan verilen bilgiye göre, Gürler, ilgili personeliyle gittiği şantiyelerde projeler ve bölgedeki sıkıntılarla ilgili bilgi aldı.

Gürler, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, ziyaretlerini vatandaşın sorunlarını yerinde görmek ve çözüm üretmek maksadıyla yaptığını belirtti. Esentepe’nin Girne bölgesinde en çok şantiyenin bulunduğu bölge olduğunu kaydeden Gürler, bölgede ciddi ölçekte bir gelişme yaşandığına işaret ederek, “Bunların alt yapılarıyla ilgili devletin neler yapacağı konusunda fikir paylaşımda bulunduk” dedi.

Sorunları öğrenmek adına diğer bölgeleri de ziyaret edeceklerini belirten Gürler, “Girne Kaymakamlığı olarak vatandaşın ayağına hizmet götüren bir anlayışla çalışıyoruz” dedi.