Tatlısu Belediyesi’nin, ana ulaşım güzergahlarında yürüttüğü temizlik çalışmaları devam ediyor.

Tatlısu Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, belediye ekiplerinin, özellikle yoğun kullanılan anayol güzergahlarındaki çalışmaları kapsamında yol kenarlarında biriken atıklar ve yabani otlar temizlenerek, çevre düzenlemesi yapılıyor.

Tatlısu Belediyesi, çevre temizliğinin yalnızca belediyenin değil, tüm vatandaşların ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çekerek, kamuya açık alanların korunması konusunda toplumsal duyarlılığın önemine vurgu yaptı.