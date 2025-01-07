Girne Belediyesi, kent genelinde yeşil alanları artırmak amacıyla yeni bir fidan dağıtım kampanyası başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamada, daha önce yaklaşık 900 yasemin fidanını halkla buluşturan Girne Belediyesi’nin, bu kez kardeş belediye Antalya Muratpaşa Belediyesi’nden temin edilen kamkat ve turunç fidanlarını ücretsiz olarak Girne Bölgesi’nde yaşayan vatandaşlara dağıtacağı kaydedildi.

400 turunç fidanı, başvuru yapan müstakil ev sahiplerine dağıtılacak, 300 kamkat fidanı ise apartman sakinlerine verilecek.

Fidanlardan yararlanmak isteyen vatandaşların, yarından itibaren, mesai saatleri içerisinde “Alo 185” hattını arayarak su abone numarasıyla kayıt yaptırabilecekleri ya da belediyeye abone faturalarıyla başvurarak fidanlarını teslim alabilecekleri belirtildi.