4 ila 11 yaş aralığındaki çocuklara hitap eden “Yaz Tatili Çocuk Atölyeleri”, Sosyal Yaşam Merkezi (Eski Girne Belediye Binası) ve Leymosun Kültür Evi'nde gerçekleşecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 15, 17, 22, 24, 29 ve 31 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek atölye çalışmalarının programı şöyle:

15 Temmuz Salı

Mandala Atölyesi: 7-11 yaş arası çocuklara yönelik atölye, saat 10.00-11.00 arasında Deniz Poyrazoğlu eğitmenliğinde Sosyal Yaşam Merkezi’nde düzenlenecek.

Çocuk Yoga Atölyesi: 4-10 yaş grubuna hitap eden etkinlik, saat 13.00-14.00 arasında Çağla Kandil Karal rehberliğinde Leymosun Kültür Evi’nde gerçekleşecek.

17 Temmuz Perşembe

1 Resim 1 Ressam Atölyesi: Nevin Halis’in eğitmenliğinde 6-12 yaş grubundaki çocuklarla Sosyal Yaşam Merkezi’nde, saat 10.00-11.00 arasında yapılacak.

Çocuk Pilates Atölyesi: Aynı gün 13.00-14.00 saatleri arasında, 4-10 yaş grubundaki çocuklar için Leymosun Kültür Evi’nde Çağla Kandil Karal tarafından yürütülecek.

22 Temmuz Salı

Moda Atölyesi: 6-12 yaş arası çocuklara yönelik geri dönüşümlü bez çanta boyama atölyesi, saat 10:00-11:00 arasında tasarımcı İnci Arkan eğitmenliğinde Sosyal Yaşam Merkezi’nde düzenlenecek.

Çocuk Yoga Atölyesi: 4-10 yaş grubuna hitap eden etkinlik, saat 13:00-14:00 arasında Çağla Kandil Karal rehberliğinde Leymosun Kültür Evi’nde gerçekleşecek.

24 Temmuz Perşembe

Yaratıcı Sanat Atölyesi: Nevin Halis’in eğitmenliğinde 6-12 yaş grubundaki çocuklarla yönelik, saat 10.00 – 11.00 saatleri arasında Sosyal Yaşam Merkezi’nde olacak.

Çocuk Pilates Atölyesi: Aynı gün 13.00-14.00 saatleri arasında, 4-10 yaş grubundaki çocuklar için Leymosun Kültür Evi’nde Çağla Kandil Karal tarafından yürütülecek.

29 Temmuz Salı

Moda Atölyesi: 6-12 yaş arası çocuklara yönelik geri dönüşümlü bez çanta boyama atölyesi, saat 10.00-11.00 arasında tasarımcı İnci Arkan eğitmenliğinde Sosyal Yaşam Merkezi’nde düzenlenecek.

Tohum Atölyesi: Girne Gençlik İnisiyatifi ile 6-12 yaş arası çocuklara yönelik tohum atölyesi saat 13.00 – 14.00 saatleri arasında Sosyal Yaşam Merkezi’nde gerçekleşecek.

31 Temmuz Perşembe

Seramik Atölyesi: Nevin Halis’in eğitmenliğinde 6-12 yaş grubundaki çocuklarla Sosyal Yaşam Merkezi’nde, saat 10.00-11.00 arasında yapılacak.

Latin Dans Atölyesi: 4-10 yaş arası çocuklara yönelik gerçekleşecek eğitim, saat 14.00 – 15.00 arasında Leymosun Kültür Evi’nde gerçekleşecek.



