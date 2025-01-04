Girne Belediyesi, şarkıcı, besteci ve dansçı Taliya Hafiz'in yeni uluslararası projesi “TALÍYAH”ın 11 Ocak Cumartesi gecesi Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu'nda sahne alacağını belirtti.

Fransa, İtalya, Belarus ve Kıbrıs’tan dansçı ve konuk sanatçıların yer alacağı oyun, saat 20.30'da başlayacak.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Dünya hitleri ve klasikleri içeren müzik performansıyla çok türlü bir dans gösterisinin kombinasyonu olan ‘TALÍYAH’ Paris tarzında bir tiyatro kafeyi seyircinin huzuruna getiriyor.” denildi.

Oyunun bilet fiyatları, 500 TL olarak açıklanırken, www.kibrisbiletcim.com adresinden bilet temin edilebileceği kaydedildi.