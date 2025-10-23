Girne Belediyesi'nden yapılan açıklamada, yönetmenliğini Ufuk Aydoğan'ın üstlendiği Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu'nun yeni sezon ilk oyun 12 ve 26 Aralık Cuma günleri de sahnelenecek.

Tümü saat 20.30’da başlayacak oyunların 300 TL'lik biletleri oyun gecesi tiyatro gişesinden veya www.kibrisbiletcim.com dan satın alınabilecek. Oyuna sadece 18 yaş üzerindeki seyirciler alınacak.