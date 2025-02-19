Girne Belediyesi, Karayolları Dairesi’ni beklemedi, Girne- Lefkoşa Anayolu’nda aydınlatma çalışmalarına başladı.

Girne Belediyesi, devam eden aydınlatma çalışmasından dolayı Girne-Lefkoşa ana yolunu kullanacak sürücülere uyarıda bulundu.

Girne Belediyesinden yapılan açıklamada, orta refüjde bulunan aydınlatma direklerinde gerçekleştirilen çalışmalar nedeni ile Ciklos mevki itibarıyla sağ şeridin trafiğe kapalı olacağı kaydedildi.

Açıklamada, cuma gününe kadar sürmesi planlanan çalışmalar nedeni ile sürücülerin bu istikamette azami dikkat göstermeleri; trafik işaret ve işaretçileri ile zabıta yönlendirmelerine uymaları çağrısında bulunuldu.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul konuyla ilgili şu paylaşımı yaptı:

“Belki yasal zorunluluğumuz değil ama vicdani sorumluluğumuz çünkü:

Bu ülkeyi ve insanını seviyoruz.

Ülkenin hızlıca ayağa kalkmasının yolunun belediyelere destek olmaktan geçtiğini de buraya not düşelim…”