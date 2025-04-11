Birlikten yapılan açıklamada, Girne Asker Hastanesi’nde sivil hastalara da hizmet verme isteğinin “açıkça ve ısrarlı bir şekilde beyan edildiği” belirtilerek, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yasası gereği, KKTC’de sivil hasta muayene ve tedavi edilmesi için birliğe üyeliği şart olduğu anımsatıldı.

Açıklamada, bu doğrultuda, Girne Asker Hastanesi’nde görev yapan hekimlerin yasalara uyarak KTTB'ye üyelik başvurusunda bulunmalarının ardından sivil hastalara hizmet sunmaya başlayabilecekleri kaydedildi.