15. kez yapılan Stelios İki Toplumlu İşbirliği Ödülleri, easy markalar ailesinin yaratıcısı ve sahibi Stelios Hayırsever Vakfı’nın ( www.steliosfoundation.com.cy ) Kurucusu ve Başkanı Sir Stelios Haji-Ioannou, "Kıbrıs’ta İki Toplumlu İşbirliği Ödülleri 2025" kapsamında başarı gösteren 10 iki toplumlu takımı (10 Rum ve 10 Türk Kıbrıslı girişimci) ödüllendirdi.

Stelios Ioannou, kazananlara nakit ödülleri 11 Nisan 2025 Cuma günü saat 11.00’de düzenlenen prestijli ödül töreninde şahsen takdim etti. Etkinlik, Stelios Hayırsever Vakfı’nın Lefkoşa’daki merkezinde gerçekleşti. Törene anlam katan bir diğer unsur ise, Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Christodoulides’in etkinliğe katılımı oldu.

Bu yıl toplam ödül miktarı 410.000 Euro’ya ulaşarak, Stelios Hayırsever Vakfı'nın 2009 yılından beri, bu amaç doğrultusunda yaptığı toplam bağışı 4,8 milyon Euro’ya çıkardı.

2024 yılına kıyasla bu yılki ödüllere başvurularda önemli bir artış olmuştur. Bu yıl, toplamda 96 girişimci (48 iki toplumlu ekip oluşturarak) ödüllere başvurdu. 410.000 Euro tutarındaki ödül, 10 kazanan iki toplumlu iş birliği ekibi arasında şu şekilde dağıtıldı:

• Altın Ödül: 100.000 Euro (İki toplumlu ekibin her bir girişimcisine 50.000 Euro)

• İki Gümüş Ödül: Her biri 50.000 Euro (Girişimci başına 25.000 Euro)

• Yedi Bronz Ödül: Her biri 30.000 Euro (Girişimci başına 15.000 Euro)

Yarışmanın kazananlarını ve tüm katılımcılarını tebrik eden Sir Stelios Haji-Ioannou şu ifadeleri kullandı:

“İki Toplumlu Ödüllere katılımın geçen yıla kıyasla önemli ölçüde artmış olması, hepimize önemli bir mesaj veriyor: Bu adada yaşayan Rumlar ile Türkler arasındaki iş birliğini hiçbir sınır çizgisi engelleyemez. Ödüllerin amacı, iki toplum arasında ekonomik iş birliğini güçlendirmektir. Bu da karşılıklı anlayış, güven ve barış içinde bir arada yaşamanın temelini oluşturur. 2009’dan bu yana Kıbrıs adasında kalıcı barış ve ekonomik refah için çalışıyoruz. Bir kez daha belirtmek isterim ki, Stelios İki Toplumlu İş Birliği Ödülleri bu amaca uzun vadede de destek olmaya devam edecek. Bu yıl kazananların %60’ı daha önce de ödül kazanmış, yani uzun soluklu iş birliklerini kanıtlamış kişilerden oluşuyor. %40’ı ise ilk kez başvuranlardan oluşuyor ve bu da ada genelinde iki toplumlu çalışmalara yönelik bakış açısının değişmekte olduğuna dair güçlü bir işarettir.”

Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Christodoulides ise şu açıklamayı yaptı:

“Bu ödüller, hayalini kurduğumuz Kıbrıs’ın bir vaadidir. Tüm Kıbrıslıların hak ettiği yeniden birleşmiş bir Kıbrıs’ın son on beş yılda Stelios İki Toplumlu İş Birliği Ödülleri, Kıbrıs’ta kalıcı barışı teşvik etmeye adanmış, tanınan ve derin etkiler yaratan öncü bir girişim haline gelmiştir. Bu program yeni bir yol açtı. Öncülük etti.”

2025 Stelios İki Toplumlu İş Birliği Ödülleri kazananların listesi:

Altın Ödül

• Andreas Andreou - Emre Serdar – www.slimlineframe.com

Şirketleri, alüminyum cephe, kapı ve pencere sistemleri üretimi konusunda uzmanlaşmış olup, ürünlerini yurt dışına ihraç etmektedir.

“Sir Stelios’a ve Vakfına bu inanılmaz takdir için en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu ödül bizim için sadece bir onur değil, aynı zamanda yenilik yapmaya, büyümeye ve vizyonumuzu güçlendirmeye dair güçlü bir motivasyon kaynağıdır. İki toplumlu ortaklıkların, gelişen ve ileriye dönük bir ekonominin temel taşı olduğuna inanıyoruz. Birlikte çalışarak engelleri aşabilir, yeni fırsatlar yaratabilir ve geleceğin girişimcilerine ilham verebiliriz. Her iki toplumdan daha fazla iş insanının iş birliğini benimsemesini ve birleşik bir gelecek için cesur adımlar atmasını umuyoruz. Paylaşılan ve refah içinde bir Kıbrıs sadece bir hayal değil—birlikte inşa edebileceğimiz bir gerçekliktir.”

Gümüş Ödüller

• Agathoklis Agathokleous – Hasan Siber – www.coliveoil.com

Kurdukları şirket, Larnaka ve civarında zeytin hasadı yaparak zeytinyağının seri üretimine odaklanmaktadır.

"Stelios Vakfı yalnızca maddi destek sunmuyor; güveni, birliği ve kalıcı ortaklıkları teşvik ediyor. Bu ödülle, iş birliği ve ilerleme konusunda aynı bağlılığı paylaşan girişimcilerden oluşan büyüyen bir ağın parçası olduğumuzu hissediyoruz. Farklı geçmişlere sahip insanların ortak bir amaç için birlikte çalıştıklarında, ortaya çıkan şey, parçaların toplamından çok daha büyük oluyor. Ortak hedefler ve karşılıklı saygı bizi daha çok çalışmaya teşvik ediyor ve başkalarına da örnek olmayı amaçlıyoruz. Daha fazla girişimcinin bu harekete katılmasını ve birlikte çalışmanın gücüne inanmasını umut ediyoruz. Birlikte, Kıbrıs için daha parlak bir gelecek şekillendirebiliriz."

• Panikos Panagi – Pelin Akçinar – www.decaar.com

DÉCAAR, sektörün önde gelen, formülatörleri ve iş geliştirme profesyonellerinin engin deneyimine dayanarak oluşturulan, dinamik bir kozmesötik markasıdır.

"Bu ödül, iş birliğinin sürdürülebilir başarının anahtarı olduğuna olan inancımızı pekiştiriyor. Güçlü ortaklıklar sadece ekonomik fırsatlar yaratmakla kalmaz, aynı zamanda toplumlar arasında anlamlı bağlar kurar. İş dünyasının birlik ve barış için birleştirici bir güç olabileceğine ve uzun vadeli refaha giden yolu açabileceğine yürekten inanıyoruz. Başarılı bir Kıbrıs, bizi ayıran değil birleştiren değerlere odaklandığımızda mümkündür. Sürdürülebilir büyümeyi teşvik etmeye, güven inşa etmeye ve gelecek nesillere örnek olmaya kararlıyız. Gelecek iş birliği üzerine kurulur ve birlikte olağanüstü şeyler başarabiliriz."

Bronz Ödül Kazananlar

• Steven Stavrou - Burak Doluay – www.socialtechlab.org

Girişimcilik, yenilik ve teknolojiye katkı sağlayan araçları kullanarak iş birliği ve iletişimde yeni bir kültür yaratmayı amaçlayan SocialTech Lab’i kurdular.

“Bu ödüllerle Stelios Vakfı’nın cömert desteğini içtenlikle takdir ediyoruz. Bu takdir, yalnızca bağlılığımızı güçlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda daha fazla katılım için de ilham veriyor. Stelios İki Toplumlu Ödülleri, yeni iş birliklerinin teşvik edilmesinde ve mevcut girişimlerin dayanıklılığının artırılmasında kritik bir rol oynamaya devam ediyor.”

• Ioannis Papadikos - Hüseyin Yavuzkurt – Fish Market Morfou LTD / Hüseyin Yavuzkurt LTD

Tüm Kıbrıs’ta taze balık ticareti ve ihracatı yapan bir şirket kurdular.

“Bu ödülü almaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz; bu destek ekibimize güç katacak ve işimizin kalitesini artıracak. Stelios İki Toplumlu Ödülleri iş birliğini teşvik etmede hayati bir rol oynuyor. Bu ödül, ortaklığımıza olan bağlılığımızı pekiştiriyor, motivasyonumuzu artırıyor ve Kıbrıs’ın her iki tarafında da işimizi büyütmeye devam etmemizi sağlıyor. Bu değerli destek için teşekkür ederiz.”

• Michael Ioannides - Gülcan Kulle Yalınca – www.unicapenterprises.com

GlobalGAP sertifikalı domateslerin ticareti için bir iş birliği geliştirdiler.

“Stelios Vakfı'ndan bu ödülü almaktan onur duyuyoruz. Bu ödül, adada barış vizyonunu yansıtan iki toplumlu ticarete olan bağlılıklarını gösteriyor. Tanınmak, iş birliğimizi sürdürme kararlılığımızı güçlendiriyor. 120 hissedarla birlikte, Kıbrıs’ta barış için çalışmaya kararlıyız.”

• Marina Neophytou - Nurtane Karagil – www.visual-voices.org

Visual Voices, öncü sanatsal ve kültürel üretimi geliştiren bir sosyal girişimdir.

“Stelios Vakfı’nın desteği ve çalışmalarımıza gösterdiği takdir için son derece minnettarız. Sosyal girişimciler olarak, sanat odaklı sürdürülebilir bir iş kurmaya adandık. Bu ödülün, Kıbrıs’ta toplumlararası yaratıcı ve kültürel sektörün gelişimine olan katkısını görmek bizi ayrıca mutlu etti.”

• Christos Konteatis - Muhit İnce – www.caterways.com & www.tradegreenline.com

Caterways, gıda ambalaj üretimi ve dağıtımına odaklanan bir şirkettir.

“Gerçekten inandığımız bir amaç için bu prestijli ödülü almaktan büyük onur duyuyoruz. İş birliğimize duydukları güven ve verdikleri destek için Stelios ekibine içten teşekkür ederiz. Sir Stelios’a da bu ödülleri mümkün kıldığı ve adamızı birleştirme çabaları için özel bir teşekkür sunuyoruz. Bu destek bizim için çok kıymetli.”

• Michalis Pantelides - Arif Cebeci – www.mpviolins.com

Müziğe, ilhama ve yaratıcılığa olan tutkularını, el yapımı keman üretimi ve antika keman restorasyonuna yönelttiler.

“Stelios İki Toplumlu Ödülü’nü almaktan büyük onur duyuyoruz. Bu ödül, geleneksel keman yapımına olan ortak tutkumuzu ödüllendirirken, aynı zamanda zanaatkârlık, kültür ve müzik yoluyla toplumlar arası köprüler kurmanın gücünü de vurguluyor. Stelios Vakfı’na bu değerli destek için gönülden teşekkür ederiz.”

• Demetrakis Ellinas - Memduh Aybar – www.dellinas.eu & www.sibaltd.com

PVC HVAC Izgara Sistemleri ve Bina Cepheleri satışı üzerine bir iş birliği kurdular.

“Bu ödüllerle tanınmak çabalarımızı onurlandırdığı gibi anlamlı iş birliklerini de teşvik ediyor. Stelios İki Toplumlu Ödülleri, yeni iş birliklerinin doğmasında ve mevcut olanların güçlenmesinin artırılmasında uzun süredir önemli bir rol oynuyor. Bu destek bize daha da büyümek ve vizyonumuzu dünyaya taşımak için güç veriyor.”