"Girne Arkın Group Fest 25" kapsamında resmi açılış korteji ve gösteriler bu akşam yapılacak.

Girne Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, bugün saat 19.00’da Ramadan Cemil Meydanı’nda açılış korteji ile başlayacak etkinlik, 20.30’da Kordonboyu Atatürk Büstü Sahnesi’nde ‘Candy Club on Broadway Show’ ile devam edecek.

Tüm etkinliklerin ücretsiz olduğu etkinlikler saat 22.00’de, Nafiz Dölek konseriyle sona erecek.

-Yarın gece Yeni Türkü

Yeni Türkü grubu yarın saat 20.30’da Kordonboyu Atatürk Büstü Sahnesi’nde konser verecek.