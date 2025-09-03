Kuruldukları günden bu yana bakıma ihtiyaç duyan iki yüzün üzerinde deniz kaplumbağasını kabul eden Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi, tedavisi tamamlanan 170. deniz kaplumbağasını 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda doğal yaşam alanına uğurladı. Merit Royal ve Merit Crystal Cove Otellerinin ortak kumsalında gerçekleştirilen keyifli salım etkinliğine Lapta-Alsancak-Karşıyaka Balıkçılar Birliği Başkanı Ertunç Birinci, Merit Otellerinin yöneticileri ile misafirleri ve doğa severler katıldı.

Silem Sargın Kara: “Merkezimize ulaşan 200’ün üzerinde deniz kaplumbağasının 170’i başarılı bir şekilde tedavi edilerek yeniden denize gönderildi”

Bugüne kadar 170 deniz kaplumbağasını sağlığına kavuşturarak doğal ortamlarına uğurlamış olmaktan duyduğu mutluluğu paylaşan Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi Müdürü, Biyolog Silem Sargın Kara, “Deniz kaplumbağalarının yaşam mücadelesinde en kritik aşamalardan biri, yaralı veya zor durumda olduklarında, zamanında bulunmalarıdır. Balıkçı dostlarımız, Sahil Güvenlik ekipleri ve halkın duyarlılığı ve ihbarları sayesinde merkezimize ulaşan kaplumbağaların 170’i başarılı bir şekilde tedavi edilerek yeniden denize kavuştu. Bu rakam, doğaya karşı gösterilen farkındalığın ve birlikte hareket etmenin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor” dedi. Yaralı ya da hasta kaplumbağalar için her geçen saniyenin hayati bir öneme sahip olduğuna dikkat çeken Sargın Kara, “Merkeze getirilen kaplumbağalar, tanı ve teşhis aşamasında bir dizi muayene ve teste tabi tutuluyor. Ardından kaplumbağaların en kısa sürede doğal ortamlarına geri kazandırılabilmesi amacıyla tedavi protokolleri titizlikle uygulanıyor” dedi. Yardıma ihtiyaç duyan bir deniz kaplumbağası görüldüğünde 0533 839 95 95 numaralı hattan 7/24 merkeze ulaşılabileceğini hatırlatan Kara, “Duyarlı olan tüm kurumlara ve vatandaşlarımıza en içten teşekkürlerimi sunarım” dedi.

Ağustos ayı boyunca 11 deniz kaplumbağası mavi sulara salındı

Lokman Kahveci, Türkay Karabetça ve Ali Bebek tarafından bulunarak Ares, Lagerta ve İpek isimleri verilen, Naim Canseç tarafından bulunarak sanatçı İbrahim Selim’in Gece ismini verdiği Chelonia mydas türü deniz kaplumbağaları boğulma nedeni ile Merkez’e getirilmişti. Osman Evirgen tarafından bulunan ve kızı Nehir’in ismini verdiği Caretta caretta türü deniz kaplumbağası dalamama nedeni ile Hüseyin Uğursöz tarafından bulunan Lio ise plastiğe dolanma ve dehidrasyon nedeni ile Merkez’e ulaşmıştı. Merkezin başarılı tedavi ve rehabilitasyon çalışmaları sonucunda son olarak sağlığına kavuşturulan bu altı kaplumbağa ile birlikte Ağustos ayı boyunca denize salınan kaplumbağa sayısı 11 olarak kayıtlara geçti. Meritta’nın bugüne kadar tedavi edip doğal yaşam alanına kavuşturduğu deniz kaplumbağası sayısı ise, %82 tedavi başarı oranı ile, 170’e ulaşmış oldu.