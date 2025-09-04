Girne Arkın Group Fest 25'in açılışı dün akşam yapıldı.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, festival; Ramadan Cemil Meydanı’nda başlayan resmi açılış korteji, Kordonboyu Atatürk Büstü Sahnesi’nde gerçekleşen Girne Belediyesi Halk Dansları Topluluğu gösterisi ve "Candy Club on Broadway Show"la başladı. Gecenin finalinde ise Nafiz Dölek sahne aldı.

Festival bu akşam, Kordonboyu Atatürk Büstü Sahnesi’nde saat 20.30’da ücretsiz olarak gerçekleşecek Yeni Türkü konseri ile devam edecek.

-5-6-7 Eylül’de Batı Doğa Parkı konserleri

Girne Arkın Group Fest 25 kapsamında "Gençlik Konserleri", 5-6-7 Eylül tarihlerinde Girne Batı Doğa Parkı’nda gerçekleşecek. Gençlik Konserleri kapsamında, Yarın Teoman, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Reva; 6 Eylül Manga, Gece Yolcuları, Fikri Karayel; 7 Eylül Athena, Adamlar, Serdar Tuksal, Gancelli sahne alacak.

Girne Belediyesi Zeytin Masa’dan ve online olarak temin edilebilecek biletler, konser günleri saat 17.00-18.00 arasında giriş kapısında 600 TL yerine 500 TL olacak.

-Ücretsiz ulaşım

Girne Belediyesi, Girne Batı Doğa Parkı’na ücretsiz otobüs ve minibüs seferleri düzenleyecek.

Konser alanına gidiş için 17.00-22.00 saatleri arasında, 19.00-01.00 saatleri arasında ise konser alanından dönüş için seferler düzenlenecek. Otobüs ve minibüs seferleri ile ilgili detaylı bilgi Girne Belediyesi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek.