Mesarya Belediyesi, Turunçlu Kıraç Sokak’ta yağmur suyu drenaj ve kaldırım çalışmalarını sürdürüyor.

Toplamda 233 metre uzunluğunda sürdürülen çalışmalarda, yağışlı havalarda oluşan su birikintilerini önlemek, yağmur suyu tahliyesinin daha rahat sağlanabilmesi ve güvenli yaya yollarının oluşturulması hedefleniyor.

Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif, bu tür yatırımların kısa vadede günlük yaşamı kolaylaştırdığını, uzun vadede ise köylerimizin altyapısını güçlendirdiğini ve yaşam kalitesinide artırtığını dile getirdi.

Mesarya Belediyesi olarak yaşanabilir bir çevre için çalışmalarımız devam ediyor.