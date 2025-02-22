24-27 Şubat tarihleri arasında Ankara’da Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Merkezinde gerçekleştirilecek olan Türkiye Gençler Badminton Final Okul Müsabakalarında Girne Amerikan Koleji Kız takımı ve Türk Maarif Koleji erkek Badminton takımı KKTC adına bizleri temsil edecekler. Girne Amerikan Koleji Antrenör: Savaş Dursun İdareci: Ahmet Bahri Topcuoğlu Sporcular; Tamara Hürdeniz İzgi mertdin Hazal süt Tanem topcuoğlu Türk Maarif Koleji Antrenör: Bilgin Çelik İdareci: Batur Uluca Sporcular; Sarp Erol Mutluel Eray Merttürk Berk Denerel Doğu Can Yıldırım Tüm kafilemize başarılar dileriz